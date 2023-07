Retraite de fiancés ou couples en chemin Troussures – Notre-Dame de Cana Troussures, 23 septembre 2023, Troussures.

Retraite de fiancés ou couples en chemin 23 et 24 septembre Troussures – Notre-Dame de Cana Sur inscription

Du samedi 23 septembre (10h) au dimanche 24 septembre (17h)

« Sommes-nous faits l’un pour l’autre ? Est-ce bien lui, est-ce bien elle » ?

Des clefs pour discerner. Découvrir ou approfondir la grandeur et la beauté de l’amour humain et chrétien. Comment s’aimer et s’engager pour un amour durable toute une vie ? Comment s’accueillir dans nos différences ? Qu’apporte le sacrement de mariage ?.

Au programme : temps d’enseignement, de partage en couple, veillées, rencontres avec le Père prédicateur pour ceux qui le désirent.

Certains moments en silence sont demandés pour aider à l’intériorisation.

Intervenants : Frère Yann-Dominique, M et Mme Le Bouquin

Troussures – Notre-Dame de Cana Notre-Dame de Cana, 3 rue du Château 60390 Troussures France 03 44 47 86 05 http://www.ndcana.com

