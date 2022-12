Retraite spirituelle sur le don de Dieu Troussures – Notre-Dame de Cana Troussures Catégories d’évènement: Oise

Retraite spirituelle sur le don de Dieu Troussures – Notre-Dame de Cana, 17 juin 2023, Troussures. Retraite spirituelle sur le don de Dieu 17 et 18 juin 2023 Troussures – Notre-Dame de Cana

« Si tu savais le don de Dieu et celui qui te parle » Jean 4,10 Troussures – Notre-Dame de Cana Notre-Dame de Cana, 3 rue du Château 60390 Troussures France Troussures 60390 Oise Hauts-de-France

03 44 47 86 05 http://www.ndcana.com Du samedi 17 juin (10h) au dimanche 18 juin (17h), au centre spirituel de Troussures

Le don de Dieu est Amour dans a rencontre et la communion. Comment répondre à cet Amour dans notre liberté à nous laisser aimer par Dieu ? Comment se laisser conduire par l’Esprit Saint dans des situations de fragilité ou dans nos peurs ? Intervenant : Frère Michel-Marie

