Halte spirituelle Vendredi 16 juin 2023, 09h30

Sur inscription

La croissance de la foi
Notre-Dame de Cana, 3 rue du Château 60390 Troussures France

03 44 47 86 05 http://www.ndcana.com Un vendredi tous les 2 mois de 9h30 à 16h30, au centre spirituel de Troussures Grandir dans la vie spirituelle.

Grandir dans l’aventure de notre vie intérieure dynamisée par la vie de la grâce. Un cycle de 3 ans pour mieux comprendre et vivre comment on peut être porté par la foi, vivre dans la charité et marcher dans l’Espérance. Thème de l’année : Grandir dans une foi vivante. Intervenant : Père Geoffroy-Marie.

