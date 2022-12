Halte biblique Troussures – Notre-Dame de Cana Troussures Catégories d’évènement: Oise

Troussures

Halte biblique Troussures – Notre-Dame de Cana, 15 juin 2023, Troussures. Halte biblique Jeudi 15 juin 2023, 09h30 Troussures – Notre-Dame de Cana

Sur inscription

Abraham, comme préfiguration du Christ vainqueur du Mal Troussures – Notre-Dame de Cana Notre-Dame de Cana, 3 rue du Château 60390 Troussures France Troussures 60390 Oise Hauts-de-France

03 44 47 86 05 http://www.ndcana.com Un jeudi tous les deux mois de 9h30 à 16h30 au centre spirituel de Troussures Session de découverte et d’approfondissement de la parole de Dieu

Thème de l’année : « Découvre qui tu es pour Dieu » Face à une remise en question des repères sur le sens de la vie humaine, il nous faut retrouver le plan originel de Dieu sur la grandeur, la dignité unique et toujours actuelle de l’homme. Nous verrons comment l’homme blessé originellement est renouvelé aujourd’hui par le Christ. Intervenant : Frère Michel-Marie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-15T09:30:00+02:00

2023-06-15T16:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Oise, Troussures Autres Lieu Troussures - Notre-Dame de Cana Adresse Notre-Dame de Cana, 3 rue du Château 60390 Troussures France Ville Troussures lieuville Troussures - Notre-Dame de Cana Troussures Departement Oise

Troussures - Notre-Dame de Cana Troussures Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/troussures/

Halte biblique Troussures – Notre-Dame de Cana 2023-06-15 was last modified: by Halte biblique Troussures – Notre-Dame de Cana Troussures - Notre-Dame de Cana 15 juin 2023 Troussures Troussures - Notre-Dame de Cana Troussures

Troussures Oise