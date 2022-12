Retraite sur la Miséricorde Troussures – Notre-Dame de Cana Troussures Catégories d’évènement: Oise

Découvrir la Miséricorde comme le nouveau nom de l'Amour

Notre-Dame de Cana, 3 rue du Château 60390 Troussures France

03 44 47 86 05 http://www.ndcana.com

Du samedi 3 juin (10h) au dimanche 4 juin (17h), au centre spirituel de Troussures

La Miséricorde reste la grande révolution de l'amour apporté par le Christ en relativisant nos désirs de toute puissance et de perfection. Oser se servir de nos fragilités ou de nos péchés pour expérimenter l'audace de la miséricorde divine et en témoigner.

Intervenant : Frère Jean-Emmanuel

https://www.notrehistoireavecmarie.com/fr/esc/a-paray-le-monial-le-sacre-coeur-vient-ranimer-la-flamme-de-notre-amour-refroidi/

