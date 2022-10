Le « second souffle » de l’amour conjugal Troussures – Notre-Dame de Cana Troussures Catégories d’évènement: Oise

Troussures

Le « second souffle » de l’amour conjugal Troussures – Notre-Dame de Cana, 4 février 2023, Troussures. Le « second souffle » de l’amour conjugal 4 et 5 février 2023 Troussures – Notre-Dame de Cana

Sur inscription

Session pour les couples de 1 à 10 ans de mariage Troussures – Notre-Dame de Cana Notre-Dame de Cana, 3 rue du Château 60390 Troussures France Troussures 60390 Oise Hauts-de-France

03 44 47 86 05 http://www.ndcana.com Du samedi 4 février (10h) au dimanche 5 février (17h), au centre spirituel de Troussures Bénéficier de l’expérience des premières années de mariage pour faire le point sur nos joies ou nos tensions, afin de continuer à construire ensemble notre couple ou notre famille Intervenants : Frère Geoffroy-Marie, Monsieur et Madame Le Gendre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-04T10:00:00+01:00

2023-02-05T17:00:00+01:00

