Ecole d'évangélisation : grandir dans la foi en Dieu qui guérit et délivre Vendredi 27 janvier 2023, 09h00

Troussures – Notre-Dame de Cana Notre-Dame de Cana, 3 rue du Château 60390 Troussures France

03 44 47 86 05 http://www.ndcana.com 7 vendredis dans l’année, de 9h30 à 16h30 (louange à 9h), au centre spirituel de Troussures Ces journées ont pour but de découvrir et approfondir les fondamentaux de la prière d’intercession et de la prière des frères, pour être disciples missionnaires. Elles donnent lieu à des temps d’enseignements magistraux, des temps d’expressions charismatiques et de ministères dans la puissance du Saint-Esprit. Intervenants : Frère Yann-Dominique, Madame Dominique Le Bouquin, laïcs intervenants et priants

