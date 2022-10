WE Sophia Troussures – Notre-Dame de Cana Troussures Catégories d’évènement: Oise

Troussures

WE Sophia Troussures – Notre-Dame de Cana, 20 janvier 2023, Troussures. WE Sophia 20 – 22 janvier 2023 Troussures – Notre-Dame de Cana

Sur inscription

Quel sens donné à notre travail ? Troussures – Notre-Dame de Cana Notre-Dame de Cana, 3 rue du Château 60390 Troussures France Troussures 60390 Oise Hauts-de-France

03 44 47 86 05 http://www.ndcana.com Du vendredi 20 janvier 2023 (19h30) au dimanche 22 janvier 2023 (17h), au centre spirituel de Troussures A quoi bon passer 80000 heures de sa vie au travail ? Mon rapport au travail, à travers mon métier ou mes engagements, me permet-il de m’accomplir en tant que personne ? Peut-il transformer le monde ? Qu’est ce que Dieu attend de mon travail sur mon chemin de vie chrétienne ? Intervenant : Frère Martin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-20T19:30:00+01:00

2023-01-22T17:00:00+01:00 Christin Hume

Détails Catégories d’évènement: Oise, Troussures Autres Lieu Troussures - Notre-Dame de Cana Adresse Notre-Dame de Cana, 3 rue du Château 60390 Troussures France Ville Troussures lieuville Troussures - Notre-Dame de Cana Troussures Departement Oise

Troussures - Notre-Dame de Cana Troussures Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/troussures/

WE Sophia Troussures – Notre-Dame de Cana 2023-01-20 was last modified: by WE Sophia Troussures – Notre-Dame de Cana Troussures - Notre-Dame de Cana 20 janvier 2023 Troussures Troussures - Notre-Dame de Cana Troussures

Troussures Oise