Le Planétarium vous propose un voyage interstellaire pour découvrir la vie des étoiles et l’influence des trous noirs sur leur environnement. Une croisière spectaculaire au cœur de somptueuses galaxies pour s’approcher de trous noirs supermassifs et s’immerger dans une danse cosmique d’ondes gravitationnelles. Mirages gravitationnels, singularité et déformation de l’espace-temps livrent leurs secrets, sur la voûte en ultra-haute définition. **Batiment**: Les expositions-Niveau 2-Planétarium **Thèmes**: Espace – astronautique – astronomie **Activités**: Séance animée du planétarium, Spectacle, Activités et animations, Animation [En savoir plus](http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/animations-spectacles/planetarium/)

Accès compris dans le billet Explora (dans la limite des places disponibles). Contremarque à retirer au DAB du niveau 1 et 2.

Le Planétarium vous propose un voyage interstellaire pour découvrir la vie des étoiles et l'influence des trous noirs sur leur environnement. Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

