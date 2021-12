Troupe AmanEos Si Par Azar, 26 décembre 2021, Marseille.

AmanEos naît d’une rencontre, il réunit des femmes et des hommes, deux groupes riches des individualités qui les composent, animés par leur amour de la musique et de la philosophie, du rythme et du chant polyphonique. D’Occitanie jusqu’aux Balkans en faisant étapes dans les terres méditerranéenes, les chanteuses et chanteurs d’AmanEos aiment à faire sonner les voix et vibrer les corps dans de multiples langages, sonorités et in fluences. Le désir de ces harmonies vocales et humaines les imprègne et les inspire, ravivant toujours la joie du faire ensemble et la volonté d’offrir leur musique exigeante et sincère. AmanEos tente de penser le chant comme un élément fédérateur et cathartique pour la vie en société. Il envisage le chant comme une boussole, un aiguillon pour que les hommes réapprennent à vivre et penser ensemble. Avec Laurène Barnel, Nadine D’angelo, Philippe Giraud, Carine Habauzit, Pierre Serillon et Benjamin Tessier. Concert en trois parties de 25′, à partir de 19h00. Retrouvez nous sur facebook –> [https://www.facebook.com/Amaneos.polyphonie](https://www.facebook.com/Amaneos.polyphonie) instagram –> [https://www.instagram.com/amaneos.polyphonie](https://www.instagram.com/amaneos.polyphonie) youtube –> [https://www.youtube.com/channel/UCKrK2GDkFRPjIMBetKWBiDw](https://www.youtube.com/channel/UCKrK2GDkFRPjIMBetKWBiDw)

