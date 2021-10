“Trouille dans les bois” au Centre de Loisirs de Bouconne – Vendredi 29 octobre Pibrac, 29 octobre 2021, Pibrac.

“Trouille dans les bois” au Centre de Loisirs de Bouconne – Vendredi 29 octobre

Pibrac, le vendredi 29 octobre à 19:00

Sorcières, monstres, vampires, fantômes, citrouilles ensorcelées… AH AH et oui c’est Halloween ! Pour fêter l’évènement, au Centre de Loisirs, on vous a prévu un jeu de piste insolite ponctué d’énigmes et de défis en tout genre, le vendredi 29 octobre 2021 à partir de 19h00 ! Votre mission : constituez votre groupe famille et partez déambuler dans les bois du Centre de Loisirs pour participer aux jeux de stands et décoder les différentes énigmes pour avancer sur le parcours. Les équipes évoluent de nuit grâce à une carte, de stands en stands et essayent de gagner le plus de « Krânes » (points démoniaques) possibles, mais attention parmi les ombres rodent les « Fli’Peur », créatures de la nuit, qui sont là pour vous dérober vos Krânes. Vous êtes prêts à vivre un moment de fun et de challenges ? Ce jeu de piste est sur réservation par mail ou sur place à l’accueil parents du Centre de Loisirs avant le 27 octobre 2021. Pour l’occasion, nous vous invitons à vous costumer. Cette animation sera accompagnée d’une petite collation en fin de jeu.

Sur réservation

Un jeu de piste en nocturne pour toute la famille !

