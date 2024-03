Troubles La Gaîté Lyrique Paris, jeudi 16 mai 2024.

Troubles Virginie Despentes, Béatrice Dalle, Casey et le groupe Zëro reprennent la route avec un nouveau spectacle qui s’arrête pour trois dates à la Gaîté Lyrique : Troubles ! 16 – 18 mai La Gaîté Lyrique Sur réservation

Début : 2024-05-16T19:30:00+02:00 – 2024-05-16T23:30:00+02:00

Fin : 2024-05-18T19:30:00+02:00 – 2024-05-18T23:30:00+02:00

Troubles est un dazibao musical autour de textes queer, qui sont des fragments de poésie, ou d’essai militant ou philosophique – écrits à des époques différentes et selon des perspectives variées mais qui articulent l’idée des possibilités d’utopie dans notre environnement hostile. À travers les textes de Dona Harraway, Françoise d’Eaubonne, Alana S. Portero, Mikki Kendall, Paul B. Preciado, Pedro Lemebel, Despentes – le collectif cherche à établir une coïncidence entre la prose lue et une musique imaginée pour la rendre hypnotique. Le guitariste Varoujan (Condense, Peuple de l’Herbe) se joint à eux et elles sur scène.

Après concert-lecture dédié au Requiem des Innocents de Louis Calaferte, puis le magnifique hommage à Pier Paolo Pasolini et Viril, (mis en scène par David Bobée) Virginie Despentes, Béatrice Dalle, Casey et le groupe Zëro reprennent la route avec cette nouvelle proposition scénique.

Création 2023. Nouveau spectacle produit par La Station Service et créé en lien avec La Carène (Brest), Marché Gare et Le Transbordeur (Lyon).

La Gaîté Lyrique 3 bis rue Papin 75003 Paris Paris 75003 Paris 3e Arrondissement Paris Île-de-France

