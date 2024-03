Troubles Fêtes – Une séance d’exploration musicale Ecole de musique LIGNIÈRES EN BERRY, samedi 23 mars 2024.

Troubles Fêtes – Une séance d’exploration musicale Corentin Colluste, auteur, compositeur et interprète, prépare actuellement une nouvelle création musicale et théâtrale. Cette fois-ci, il choisit d’évoquer avec passion et sensibilité les… Samedi 23 mars, 09h30 Ecole de musique

Corentin Colluste, auteur, compositeur et interprète, prépare actuellement une nouvelle création musicale et théâtrale. Cette fois-ci, il choisit d’évoquer avec passion et sensibilité les débordements de la fête. Cinq ans après Bons Baisers de Bergame, il sera accueilli par la Communauté de Communes Berry Grand Sud pour une semaine de recherche et de répétition. Du 8 au 13 avril prochain, toute l’équipe artistique pourra donc continuer d’élaborer ce spectacle festif et contemporain, adressé au public adulte à partir de 14 ans. Pour en savoir plus sur le spectacle, rendez-vous sur http://www.corentincolluste.com/troubles-fetes

En marge de cette résidence, Corentin Colluste vous propose une séance d’exploration collective autour de la musique de fête. Y a-t-il un sens à cette expression ? Quels sont les ingrédients nécessaires à une musique qui nous met en mouvement, en joie, en transe ? Peut-on s’accorder sur une définition commune de la musique de fête ? Pourrait-on même en inventer une ensemble ? En deux heures trente de temps, la séance proposera des écoutes, des échanges, des réflexions, mais aussi une mise en pratique musicale de cette thématique. Alors venez jouer avec nous!

Ce partage sera prolongé par une présentation du travail, lors de la résidence du spectacle Troubles Fêtes le 13 avril.

Ecole de musique Rue Marcel Gourlier, 18160 LIGNIÈRES EN BERRY