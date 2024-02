Trouble scènes Théâtre Marie-Jeanne Marseille 6e Arrondissement, jeudi 22 février 2024.

Trouble scènes Théâtre Marie-Jeanne Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Cabaret d’improvisation au théâtre Marie-Jeanne

Plongez dans l’univers des Trouble Scènes, 1h15 d’immersion dans l’art de l’improvisation, où le rire est roi et l’inattendu règne en maitre.



Leur cabaret offre un spectacle spontané et interactif où tout dépendra de vos suggestions ! Dans une ambiance chaleureuse et intimiste, les comédiens créeront des histoires uniques sous vos yeux, vous embarquant dans un voyage imprévisible, drôle et empli d’émotions. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-22 20:30:00

fin : 2024-02-22

Théâtre Marie-Jeanne 56 rue Berlioz

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Trouble scènes Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2024-02-08 par Ville de Marseille