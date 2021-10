Reims Reims Marne, Reims Trouble Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims Marne Reims Marne Trouble – Un spectacle sur la vie d’Andy Warhol

Gus Van Sant Dans le cadre de FARaway – Festival des Arts à Reims 2022 | Du 27.01 au 06.02 2022

Présenté par La Comédie| Théâtre

Première en France

Tout public – dès 15 ans Événement : le réalisateur américain Gus Van Sant, notamment Palme d’or en 2003 pour Elephant, passe à la scène. Il écrit et compose Trouble, un spectacle musical centré autour d’une figure mythique : le fondateur du pop art, Andy Warhol. On y croise l’artiste de la Factory mais aussi d’autres icônes telles que l’écrivain Truman Capote, l’actrice Edie Sedgwick ou le critique d’art Clement Greenberg. Autant de personnages interprétés par une dizaine de jeunes comédiens et comédiennes. Un spectacle en forme d’hommage qui travaille également, comme Gus van Sant aime le faire, sur les états de la jeunesse et le désir de fonder une communauté capable d’agir sur le monde. DURÉE

1h40 DATES

ven. 4 février à 21h

sam. 5 février à 19h LIEU

La Comédie de Reims – Grande salle Reims

