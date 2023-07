Fête de Troubat TROUBAT Troubat, 26 août 2023, Troubat.

Troubat,Hautes-Pyrénées

Au programme :

• Samedi 26 août :

Vide grenier toute la journée

Marché de producteurs et artisans l’après-midi

Animation bandas toute l’après-midi et le soir

Restauration et buvette sur place toute la journée.

Repas Paella (inscriptions bientôt ouvertes)

Bal le soir

• Dimanche 27 août :

Concours de pétanque l’après-midi avec grillades le midi

Organisé par le comité des fêtes de Troubat..

2023-08-26 fin : 2023-08-27 . .

TROUBAT

Troubat 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie



On the program:

? Saturday August 26 :

Flea market all day

Producers’ and craftsmen’s market in the afternoon

Bandas entertainment all afternoon and evening

Food and refreshments on site all day.

Paella meal (registration open soon)

Evening ball

? Sunday August 27 :

Petanque competition in the afternoon, with barbecue at lunchtime

Organized by the Troubat festival committee.

En el programa:

? Sábado 26 de agosto :

Rastro durante todo el día

Mercado de productores y artesanos por la tarde

Animación con bandas toda la tarde y noche

Catering y refrescos in situ durante todo el día.

Comida a base de paella (inscripción abierta próximamente)

Baile nocturno

? Domingo 27 de agosto :

Competición de petanca por la tarde con barbacoa para el almuerzo

Organizado por el comité de fiestas de Troubat.

Auf dem Programm stehen:

? Samstag, den 26. August :

Flohmarkt den ganzen Tag über

Bauern- und Handwerkermarkt am Nachmittag

Bandas-Unterhaltung den ganzen Nachmittag und am Abend

Verpflegung und Getränke vor Ort den ganzen Tag.

Paella-Essen (Anmeldungen bald möglich)

Tanz am Abend

? Sonntag, den 27. August :

Petanque-Wettbewerb am Nachmittag mit Grillen am Mittag

Organisiert vom Festkomitee von Troubat.

