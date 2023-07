dessin de paysage TROUBAT Troubat, 15 août 2023, Troubat.

Troubat,Hautes-Pyrénées

Cours de dessin paysage

Ouvert à tou(te)s, toux niveaux, même débutants.

Ateliers de 2h..

2023-08-15 10:00:00 fin : 2023-08-15 12:00:00. .

TROUBAT falaises de Troubat

Troubat 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie



Landscape drawing courses

Open to all, all levels, even beginners.

2-hour workshops.

Curso de dibujo de paisajes

Abierto a todos, todos los niveles, incluso principiantes.

Talleres de 2 horas.

Zeichenkurs Landschaft

Offen für alle, alle Niveaus, auch Anfänger.

Zweistündige Workshops.

