TROUBADOURS, LANGUE D’OC ET JEUX FLORAUX BIBLIOTHEQUE D’ETUDE ET DU PATRIMOINE Toulouse, vendredi 5 avril 2024.

TROUBADOURS, LANGUE D’OC ET JEUX FLORAUX BIBLIOTHEQUE D’ETUDE ET DU PATRIMOINE Toulouse Haute-Garonne

Avec un événement majeur comme « Cathares Toulouse dans la Croisade » marqué par deux

expositions proposées par le Musée Saint-Raymond et le Couvent des Jacobins. « Troubadours, langue d’oc et Jeux floraux », s’y associe et fait également écho au 700e anniversaire de l’Académie des Jeux floraux.

L’exposition évoque dans une première partie le développement de l’occitan en tant que langue et littérature, support d’une véritable culture méridionale ; puis, à partir du 15e siècle, le déclin de son expression littéraire malgré les éclats des poésies primées à l’Académie des Jeux floraux de Toulouse.

Car 2024 et cette manifestation, dans sa deuxième partie, sont aussi l’occasion de célébrer le septième centenaire de cette société littéraire, la plus ancienne d’Europe, toujours active aujourd’hui et ancrée dans le paysage toulousain au travers de la figure semilégendaire de Clémence Isaure, à qui l’on attribue la restauration des jeux au 16e siècle.

Cette exposition s’appuie essentiellement sur les collections historiques de la Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine et de l’Académie des Jeux floraux mais a aussi bénéficié pour des prêts importants de la participation exceptionnelle de la Bibliothèque nationale de France et d’autres institutions françaises.

Découvrez également des conférences, des concerts et des ateliers. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 10:00:00

fin : 2024-07-13 19:00:00

BIBLIOTHEQUE D’ETUDE ET DU PATRIMOINE 1 Rue du Périgord

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

L’événement TROUBADOURS, LANGUE D’OC ET JEUX FLORAUX Toulouse a été mis à jour le 2024-02-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE