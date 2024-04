Troubadours, langue d’oc et Jeux floraux Médiathèque José Cabanis Toulouse, mardi 23 avril 2024.

Troubadours, langue d’oc et Jeux floraux Avec Troubadours, langue d’oc et Jeux floraux, la Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine s’associe à l’événement majeur « Cathares », Toulouse dans la Croisade et fait écho au 700e anniversaire de l’A 23 avril – 12 juillet Médiathèque José Cabanis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-23T06:00:00+02:00 – 2024-04-23T08:00:00+02:00

Fin : 2024-07-12T06:00:00+02:00 – 2024-07-12T08:00:00+02:00

Avec Troubadours, langue d’oc et Jeux floraux, la Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine s’associe à la grande exposition « Cathares », Toulouse dans la croisade organisée au Musée Saint-Raymond et au Couvent des Jacobins du 5 avril 2024 au 5 janvier 2025.

Ainsi, dans ces trois lieux emblématiques de la ville, les visiteurs pourront découvrir l’ensemble des thèmes associés à la Croisade contre les Albigeois (1209-1229) : chevaliers, troubadours, châteaux, batailles, hérétiques, inquisition, bûchers…

La bibliothèque a naturellement choisi de développer les aspects linguistiques et culturels du sujet : la croisade est en effet réputée avoir mis fin à l’âge d’or de la littérature en langue d’oc (11e-12e siècles), l’art lyrique des troubadours qui s’épanouissait à la cour des comtes de Toulouse et dont l’Académie des jeux floraux (célébrée en 2024 pour son 7e centenaire) a maintenu la tradition.

Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/langue-doc-troubadours-et-jeux-floraux/ »}]

Temps fort Tout public