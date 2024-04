Troubadours, langue d’oc et Jeux floraux – Exposition Médiathèque José Cabanis Toulouse, mardi 23 avril 2024.

Troubadours, langue d'oc et Jeux floraux – Exposition
23 avril – 12 juillet
Médiathèque José Cabanis

Du 23 avril au 13 juillet 2024

L’exposition évoque dans une première partie le développement de l’occitan en tant que langue et littérature, véhicule d’une véritable culture méridionale ; puis, à partir du 15e siècle, le déclin de son expression littéraire malgré les éclats des poésies primées à Toulouse. Car 2024 et cette exposition, dans sa deuxième partie, sont aussi l’occasion de célébrer le septième centenaire de cette société littéraire, la plus ancienne d’Europe, toujours active aujourd’hui sous le nom d’Académie des jeux floraux et ancrée dans le paysage toulousain au travers de la figure semi-légendaire de Clémence Isaure, à qui l’on attribue la restauration des jeux au 16e siècle.

Cette exposition, proposée en partenariat avec l’Académie des jeux floraux et avec la participation exceptionnelle de la Bibliothèque nationale de France, s’appuie sur les collections historiques de la Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine de Toulouse et de l’Académie des jeux floraux, bénéficie aussi du prêt exceptionnel de manuscrits médiévaux de la Bibliothèque nationale de France et d’autres institutions françaises.

Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine

