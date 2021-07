Estrée-Blanche Eglise d'Estrée blanche Estrée-Blanche, Pas-de-Calais Troubadours et trouvères Eglise d’Estrée blanche Estrée-Blanche Catégories d’évènement: Estrée-Blanche

Eglise d’Estrée blanche, le samedi 18 septembre à 16:00

Vivabiancaluna Biffi : vièle à archet, chant Pierre Bourhis : chant Pierre Hamon : flûtes, cornemuses Michaël Grébil : luths, chant Brigitte Lesne : chant, harpe, percussions Une histoire de famille, d’Aliénor d’Aquitaine à Thibaut de Champagne Eglise d’Estrée blanche Rue de l’Église, 62145 Estrée-Blanche Estrée-Blanche Pas-de-Calais

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00

