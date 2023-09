Journée Nationale de la Spéléologie Trou qui souffle; 38112 autrans-meaudre en vercors Autrans-Méaudre en Vercors, 7 octobre 2023, Autrans-Méaudre en Vercors.

RDV le 7 et 8 octobre entre 10h et 17h au Trou qui Souffle sur la commune de Méaudre. Les Drabons et Chieures vous acceuillent pour une découverte de la spéléo à partir de 5 ans et un parcours sur corde à partir de 8 ans. Venir avec de bonnes chaussures.

2023-10-07T10:00:00+02:00 – 2023-10-07T17:00:00+02:00

2023-10-08T10:00:00+02:00 – 2023-10-08T17:00:00+02:00

