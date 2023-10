Trou qui souffle – Association Drabons et Chieures Trou qui souffle; 38112 autrans-meaudre en vercors Autrans-Méaudre en Vercors Catégories d’Évènement: Autrans-Méaudre en Vercors

Rendez-vous au Trou qui souffle pour une découverte de la spéléologie ouvert à tous.

Au programme : RDV entre 10h00 et 17h devant la cavité pour :

– un parcours simple à la découverte du réseau, A partir de 5 ans

– un parcours sur corde pour les plus aguerris A partir de 8 ans A la sortie du trou qui souffle: remise de diplome pour les nouveaux baptisés,

lecture d’un conte par la section bibliothéque de l’association. Venir équipé de bonnes chaussures ou bottes, de vêtements chauds et de gants de travail si vous en avez. Pour le reste on s’en occupe. Annulation en cas de trop mauvais temps Trou qui souffle; 38112 autrans-meaudre en vercors 38112 Meaudre Autrans-Méaudre en Vercors 38112 Méaudre Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « natxav.duclos@orange.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T10:00:00+02:00 – 2023-10-07T17:00:00+02:00

