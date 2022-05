Trottinette électrique tout terrain Saint-Barthélemy-de-Bellegarde, 2 août 2022, Saint-Barthélemy-de-Bellegarde.

Trottinette électrique tout terrain Saint-Barthélemy-de-Bellegarde

2022-08-02 – 2022-08-02

Saint-Barthélemy-de-Bellegarde Dordogne Saint-Barthélemy-de-Bellegarde

Eté actif : Initiation et balade sur chemins en trottinette électrique tout terrain. A partir de 12 ans. nTenue adaptée et chaussures fermées obligatoires. n17h-18h30 et 18h30-20h, Bourg de St Barthélémy de Bellegarde. 10 € / pers. Sur Réservatio Office de Tourisme du Pays Montponnais 05 53 82 23 77

Eté actif : Initiation et balade sur chemins en trottinette électrique tout terrain. A partir de 12 ans. nTenue adaptée et chaussures fermées obligatoires. n17h-18h30 et 18h30-20h, Bourg de St Barthélémy de Bellegarde. 10 € / pers. Sur Réservatio Office de Tourisme du Pays Montponnais 05 53 82 23 77

+33 5 53 82 23 77

Eté actif : Initiation et balade sur chemins en trottinette électrique tout terrain. A partir de 12 ans. nTenue adaptée et chaussures fermées obligatoires. n17h-18h30 et 18h30-20h, Bourg de St Barthélémy de Bellegarde. 10 € / pers. Sur Réservatio Office de Tourisme du Pays Montponnais 05 53 82 23 77

OT Montpon

Saint-Barthélemy-de-Bellegarde

dernière mise à jour : 2022-05-12 par