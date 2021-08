Châlons-en-Champagne Centre-ville Châlons-en-Champagne, Marne Troti’visite : Patrimoine religieux Centre-ville Châlons-en-Champagne Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne

Marne

Troti’visite : Patrimoine religieux Centre-ville, 18 septembre 2021, Châlons-en-Champagne. Troti’visite : Patrimoine religieux

Centre-ville, le samedi 18 septembre à 14:00

### Enfourchez votre vélo, réservez votre trotinette ou chaussez vos rollers pour suivre Amélie, guide conférencière agréée, et découvrir Châlons-en-Champagne, une Ville d’Art et d’Histoire. Troti’visite est une visite guidée dans toute la ville avec ici pour thème le patrimoine religieux.

Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre de places limité.

Enfourchez votre vélo, réservez votre trotinette ou chaussez vos rollers pour suivre Amélie, guide conférencière agréée, et découvrir Châlons-en-Champagne, une Ville d’Art et d’Histoire. Centre-ville Place du Maréchal Foch, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne, Marne Autres Lieu Centre-ville Adresse Place du Maréchal Foch, 51000 Châlons-en-Champagne Ville Châlons-en-Champagne lieuville Centre-ville Châlons-en-Champagne