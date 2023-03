Repas dansant Trosly-Breuil Trosly-Breuil Catégories d’Évènement: Oise

2023-03-25 19:00:00 – 2023-03-25 04:00:00

Oise Trosly-Breuil . 20 20 0 L’association Artsenfolie vous propose un repas dansant sur le thème Fluo ! Au menu : Kir , poulet basquaise, salade, fromage et dessert avec un verre de vin ou un soft.

Café a volonté Inscription obligatoire, paiement à la réservation et non remboursable. assoartsenfolie@gmail.com +33 6 67 42 85 33 Artsenfolie

