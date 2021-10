Marseille Casa Consolat Bouches-du-Rhône, Marseille Trópix – soirée brésilienne Casa Consolat Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Trópix – soirée brésilienne Casa Consolat, 29 octobre 2021, Marseille. Trópix – soirée brésilienne

Casa Consolat, le vendredi 29 octobre à 19:00

Vendredi 29/10 à 19h, la première édition de notre événement Trópix aura lieu à la Casa Consolat ! Trópix promeut ce qu’on a de meilleur dans notre terra brasilis : des plats délicieux, de la musique pour danser beaucoup et une ambiance captivante avec des gens souriants. A 21h Felipe Ariani (chant, guitare et cavaquinho) et Jorge Santos (percussion) présenteront un concert rendant hommage aux grands noms de la MPB, comme Caetano Veloso, Djavan, Gilberto Gil, Lenine et autres. A 22h30 Notre DJ vous fera découvrir ses pépites de samba, soul, carimbó, pop, maracatu… tout le « suingue » de la musique brésilienne. Dès 19h Pour accompagner ce voyage sonore, venez affamé.es parce que notre Moqueca Baiana vous attend ! Et venez avec vos cœurs ouverts, parce qu’on ne sait jamais qui va croiser nos chemins. É só chegar porque nosso baile é que nem coração de mãe! Infos pratiques: Vendredi, 29/10, 19h 1 Rue Consolat, 13001 Marseille Música ao vivo (Felipe Ariani & Jorge Santos) + DjSet Entrée à prix libre – prix conseillé 5€

Prix libre (5€ conseillé)

♫♫♫ Casa Consolat 1 rue consolat, 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-29T19:00:00 2021-10-29T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Casa Consolat Adresse 1 rue consolat, 13001 Marseille Ville Marseille lieuville Casa Consolat Marseille