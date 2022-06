Trópix invite : Rico Dalasam + soirée Rap&Trap brésilien, 16 juillet 2022, .

Trópix invite : Rico Dalasam + soirée Rap&Trap brésilien



2022-07-16 22:30:00 – 2022-07-16

10 10 Le succès de notre Baile Funk nous a donné envie d’en faire plus. Alors, nous avons décidé de créer un événement qui match complètement avec cette ville : le 16/07 préparez vos cœurs car la légende du Rap Queer brésilien arrive sur Massilia. La soirée sera partagée entre le set de DJ Ale et le concert du rappeur Rico Dalasam.



Référence dans le milieu du Rap Queer au Brésil, Rico Dalasam est l’auteur de hits qui narrent l’expérience d’un jeune homme noir et gay habitant en banlieu de Grande São Paulo. Grâce à la puissance de ses mots, à la fois doux et incisifs, qui mettent en valeur des thèmes urgents de la vie contemporaine, Rico a reçu le Prix Multishow de meilleure chanson brésilienne de l’année en 2020.



Pour célébrer le début de l’été, venez profiter avec nous d’une soirée Rap&Trap brésilien et découvrir la puissance du Rap Queer, le mouvement musical qui nous est très cher.

C’est parti ?



Concert Rico Dalasam

DJ Alé avant et après



Événement organisé par Trópix – Association de créations artistico-culturelles brésiliennes

Rendez-vous le 16 juillet sur la scène du Molotov. Fermez les yeux qu’on vous a préparé une surprise.

Le succès de notre Baile Funk nous a donné envie d’en faire plus. Alors, nous avons décidé de créer un événement qui match complètement avec cette ville : le 16/07 préparez vos cœurs car la légende du Rap Queer brésilien arrive sur Massilia. La soirée sera partagée entre le set de DJ Ale et le concert du rappeur Rico Dalasam.



Référence dans le milieu du Rap Queer au Brésil, Rico Dalasam est l’auteur de hits qui narrent l’expérience d’un jeune homme noir et gay habitant en banlieu de Grande São Paulo. Grâce à la puissance de ses mots, à la fois doux et incisifs, qui mettent en valeur des thèmes urgents de la vie contemporaine, Rico a reçu le Prix Multishow de meilleure chanson brésilienne de l’année en 2020.



Pour célébrer le début de l’été, venez profiter avec nous d’une soirée Rap&Trap brésilien et découvrir la puissance du Rap Queer, le mouvement musical qui nous est très cher.

C’est parti ?



Concert Rico Dalasam

DJ Alé avant et après



Événement organisé par Trópix – Association de créations artistico-culturelles brésiliennes

dernière mise à jour : 2022-06-23 par