Paris

Tropiteca L'Alimentation Générale, 17 mars 2023, Paris.

de 23h00 à 05h00

Avec conso avant 2h : 10 EUR

Invitation à bouger tout ton corps à l’Alim vendredi 17 mars !! Invitation à bouger tout ton corps à la fiesta la plus caliente de la capitale. Música non-stop orchestrée par les représentants emblématiques de la scène tropicale à Paris. Sur scène : djs, showcase, projections, danseuses et danseurs, guests et surprises toute la nuit. Niveau musique on est sur du Reggaeton, DanceHall, AfroCaribe, Dembow, Bailefunk, … ponctué de salsa, merengue, … Un grand voyage sans visa entre les îles et le continent sud américain. Rdv vendredi 17 mars à 23h à l’Alimentation Générale pour la mise en orbite. BUENA ONDA HASTA EL AMANECER ! Avec Ortega Dogo et Captain Cumbia et un showdanse de Las Hermanas del Barrio ! L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris Contact : http://alimentation-generale.net/ https://fb.me/e/3pr65NiOg https://fb.me/e/3pr65NiOg

