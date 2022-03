TROPISME COMEDY CLUB Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier Hérault Le Tropisme Comedy Club vous donne rendez-vous pour une heure de stand up. Ils sont drôles, incisifs, hilarants, redoutables ou tout simplement charmants. Tenez-vous prêt à passer une soirée inoubliable avec le meilleur des one man show des humoristes du moment ! FRANJO

Franjo fait partie de ceux qui n’ont pas peur de heurter les sensibilités. Il compte des centaines de millions de vues sur la toile grâce à ses vidéos qui traitent du quotidien dans toute son absurdité. Si c’est le web qui l’a rendu célèbre, Franjo ne jure que par la scène, et ça vaut le détour! PIERRE THEVENOUX

