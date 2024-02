TROPISME COMEDY CLUB Montpellier, jeudi 25 avril 2024.

TROPISME COMEDY CLUB Montpellier Hérault

Le Tropisme Comedy Club vous donne rendez-vous pour une heure de stand up. Du jeune talent en pleine ascension aux artistes confirmés, les humoristes présents vous présenteront leurs meilleures passages. Tenez-vous prêts à passer une soirée inoubliable !

Adrien Montowski

Les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures. Pas pour Adrien qui s’amuse à étirer des situations jusqu’à l’absurdité la plus totale. Parsemées de ruptures comiques et de punchlines cinglantes, ses histoires, toujours très visuelles, font penser à un film. Un film dont il est le héros, le second rôle, le scénariste et le réalisateur.

Aymeric Carrez

Aymeric Carrez est un ancien ingénieur en informatique, originaire du Jura. Passionné par les diagrammes de modélisation UML, il décide néanmoins de se lancer dans le monde du stand-up, qui l’accueille alors à bras ouvert. Adepte d’un humour que l’on dit décalé, il casse les codes du stand-up, mais les recolle méticuleusement le soir venu, seul dans sa chambre.

Camille Tissot

Comédienne depuis une dizaine d’années, Camille Tissot se lance dans l’humour en écrivant des séries pour la télévision et campe pendant deux ans, dans l’Info du vrai sur Canal Plus, où elle joue la mythomane angoissée. Depuis un an, elle écume les Comedy Clubs, entre Paris et Montpellier, sa ville natale, avec son style singulier, où elle s’amuse à croquer les gens de son quotidien, mêlant imitations et sketchs.

Claudia Modica

Ancienne sportive de haut niveau dans le football, puis coach sportive et mentale, Claudia Modica a toujours mis de l’humour (ou de la connerie comme elle le dit) dans tout ce qu’elle pouvait entreprendre. Que ce soit à travers son livre, ses conférences, et ses formations, ce besoin de faire rire est devenu tellement viscéral qu’elle s’est lancée dans le one woman show et n’a de cesse de se challenger pour vous faire rire.

Sur réservation EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 20:30:00

fin : 2024-04-25 22:00:00

121 Rue Fontcouverte

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

L’événement TROPISME COMEDY CLUB Montpellier a été mis à jour le 2024-02-13 par OT MONTPELLIER