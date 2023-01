TROPISME A 4 ANS ! Montpellier, 3 février 2023, Montpellier .

TROPISME A 4 ANS !

121 Rue Fontcouverte Montpellier Hérault

2023-02-03 – 2023-02-05

Montpellier

Hérault

EUR 0 24 La Halle Tropisme souffle ses 4 bougies, ses 200 000 visiteur·euse·s par an, ses 300 résident·e·s, ses 1 500 événements artistiques, festifs, gastronomiques, entrepreneuriaux ou solidaires !

Pour cette grande fête d’anniversaire, nous avons imaginé une programmation à l’image de notre éclectisme : food, danse, kids, bal et grande boum d’annniversaire en mode électro!

►VENDREDI 3 FÉVRIER

Boutique Emmaüs

17H00 > 21H00

Chaque vendredi à l’heure de l’apéro, vous pouvez dénicher de bonnes affaires mais aussi amener les objets, jouets et fringues qui ne vous servent plus. Et ainsi contribuer à soutenir les plus fragiles et à donner du sens au beau projet lancé par l’Abbé Pierre en hiver 1954.

Cabaret Gipsy : musique live, danse et gastronomie

Le festival Mosaïque Gipsy Bohème est un des grands temps forts de la Halle Tropisme chaque année. Nous avions naturellement envie d’associer nos amis gitans de la Cité Gély à ce week-end d’anniversaire. Les ingrédients de ce Cabaret Gipsy sont simples : de la danse flamenca, de la rumba catalane en live, une savoureuse paella géante et une furieuse envie de chanter et danser tous ensemble.

Entrée libre

►SAMEDI 4 FÉVRIER

Les huîtres essentielles

19H

À Tropisme, on aime les huîtres essentielles, ça sent bon et ca fait du bien à la santé. Fraîchement débarquées de Thau, crues ou gratinées, toute une troupe d’huîtres bien calibrées investit la Halle pour se glisser entre votre verre de blanc et votre gosier.

Prix à la carte

Le Grand Bal Swing : orchestre live et danse

Pour cet anniversaire, c’est un Swing sous les Tropisme format XXL que nous vous proposons, avec un grand orchestre qui vous plongera dans un répertoire dansant, des années 50 à 70. Côté danse, les talentueux Swing Jammerz donneront la cadence. Initiation collective et démonstrations permettront à chacun.e de s’exprimer, débutant ou passionné, amateur ou expert. Pour ce Grand Bal Swing, ressortez vos chaussures et votre chemise à fleurs de votre placard si bien rangé !

Entrée libre

►DIMANCHE 5 FÉVRIER

La popote à mémé du dimanche midi

11H > 15H

Entre amis ou en famille, on sort les nappes vichy et on revient aux fondamentaux de la cuisine familiale, à base de blanquette de veau, de pot-au-feu, de poulet rôti, sans oublier les enfants et les végétariens avec un plat dédié.

Réservations par téléphone auprès du Café Tropisme : 04 67 04 08 10

Clubbing avec Anetha, Jennifer Cardini et Dylan Dylan

17H > 22H

info

Pas d’anniversaire sans boum d’anniversaire! A Tropisme, nous aimons clubber le dimanche, histoire de bien finir la semaine, à 120 bpm. Alors nos amis de Blue Sun ont concocté un plateau électro de haut vol mettant à l’honneur 3 productrices : l’infatigable globe-trotteuse Jennifer Cardini dont les sets techno, house, disco sont passés du mythique Pulp au non moins mythique Berghain de Berlin en passant par Burning Man dans le désert américain. Anetha et sa techno transe 90’s considérée aujourd’hui comme une des toutes meilleures DJ françaises de renommée internationale. Sans oublier Dylan Dylan, jeune prodige électro breakbeat passée par les ondes de la Radio Piñata avant de fouler les dancefloor de grands clubs hexagonaux…

Tarifs : Early : 16€ / Normal : 20€ / Late : 24€

La Halle Tropisme souffle ses 4 bougies, ses 200 000 visiteur·euse·s par an, ses 300 résident·e·s, ses 1 500 événements artistiques, festifs, gastronomiques, entrepreneuriaux ou solidaires !

Pour cette grande fête d’anniversaire, nous avons imaginé une programmation à l’image de notre éclectisme : food, danse, kids, bal et grande boum d’annniversaire en mode électro!

+33 4 34 43 09 60 https://www.tropisme.coop/agenda/4-ans

Montpellier

dernière mise à jour : 2023-01-23 par