Tropique du képone • Myriam Soulanges et Marlène Myrtil Théâtre de l’Aquarium Paris, mardi 28 mai 2024.

Le mardi 28 mai 2024

Création 2024, Duo, Compagnie Back Art Diffusion et Kaméléonite

Depuis 2014, le duo de danseuses-chorégraphes traite des problématiques et dysfonctionnements écologiques. Pollution des sols aux Antilles par pesticides : face à ce sujet toxique, c’est dans les veines de la poésie et de l’humour qu’elles puisent leur force de résistance. À la table des réalités territoriales de chacune, de la Guadeloupe à la Martinique, les artistes déplient une carte aux airs afrofuturistes, qui souligne en creux l’urgence d’agir.

2722 : le Tropique du képone est un lieu liminaire dans lequel les corps se sont révoltés et adaptés. Sur fonds d’archives radiophoniques, d’émissions télévisées et d’articles de recherche scientifique, les deux interprètes créent en live un espace d’interaction connecté et évolutif qui fait émerger une actualité décadente et oubliée. En projetant un avenir dans lequel les paradigmes du vivant auraient été modifiés, elles dansent la dévastation et l’indignation au nom du principe de précaution, par l’art du détour et de la fugue, dans un climat confiant et expiatoire, un immense désir de réconciliation.

