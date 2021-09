TROPIQUE DE LA VIOLENCE Théâtre de la Cité Internationale, 13 septembre 2021, Paris.

Tropique de la Violence de Nathacha Appanah © Éditions Gallimard —————————————————————- Adaptation et mise en scène : Alexandre Zeff ——————————————– Avec : Mia Delmaë, Alexis Tieno, Thomas Durand, Mexianu Medenou, Yuko Oshima / Damien Barcelona Assane Timbo ———————————————————————————————————— Scénographie et lumière : Benjamin Gabrié —————————————– Dramaturgie : Noémie Regnaut —————————- Collaboration artistique : Claudia Dimier —————————————– Création Vidéo : Muriel Habrard, Alexandre Zeff ———————————————– Assistanat vidéo : Jules Beautemps, Sara Jehane Hedef —————————————————– Création musique et son : Yuko Oshima, Vincent Robert, Guillaume Callier, Mia Delmaë ———————————————————————————— Régie Plateau et coordination : Damien Rivalland ———————————————— Assistante à la mise en scène et dramaturgie : Leslie Menahem ————————————————————- Assistante à la mise en scène et coordinatrice : Cécile Cournelle —————————————————————– Stagiaire mise en scène : Adèle Sierra ————————————– Régisseur général : Sylvain Bitor ——————————— Régisseur son : François Vatin —————————— Costumes : Sylvette Dequest ————————— Maquillage et effets spéciaux : Violette Conti ———————————————- Collaboratrice chant : Anaël Ben Soussan —————————————- Chorégraphie de combat : Karim Hocini ————————————- Construction décor : Suzanne Barbaud, Yohan Chemmoul, Benjamin Gabrié ——————————————————————— Attachée de presse : Francesca Magni ———————————— Diffusion : Alexandrine Peyrat et Olivier Talpart ————————————————- Administration La Camara Oscura : Salomé Rémond ———————————————– Production : La Camara Oscura Production déléguée et diffusion : Théâtre Romain Rolland de Villejuif Scène conventionnée d’intérêt national Art et création Coproduction : Espace Marcel Carné, Saint-Michel-sur-Orge, Les Théâtrales Charles Dullin —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- Soutiens : DRAC Ile-de-France / Région Ile-de-France / Ville de Paris / Conseil Départemental du Val-de-Marne / EPT Grand-Orly Seine Bièvre / Ville Villejuif / ADAMI / Spedidam / Théâtrales Charles Dullin / Théâtre de la Cité Internationale / Fondation OCIRP/ Théâtre Gérard Philipe – Centre dramatique national de Saint-Denis / FIJAD / L’Institut Français / Les Studios Virecourt / Le Ministère des Outre-Mer. ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————– Alexandre Zeff est artiste associé en résidence au Théâtre de la Cité internationale. Sa compagnie, La Camara Oscura est partenaire du Théâtre de la Cité internationale dans la mise en œuvre du programme de Cohésion Sociale 2019-2021, action financée par la DRAC Île-de-France et la Mairie de Paris. ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————– Résumé : ——– Nathacha Appanah nous plonge dans l’enfer d’une jeunesse livrée à elle-même au coeur du plus grand bidonville de France, sur l’Île de Mayotte. ———————————————————————————————————————————————- Tout juste nourrisson, Moïse arrive en kwassa (petite barque) sur l’île de Mayotte avec sa mère, comme des milliers de migrants qui tentent la traversée depuis les îles des Comores. ————————————————————————————————————————————————————————————- Cette très jeune mère donne Moïse à une infirmière, Marie, venue de métropole. Marie souffre de sa stérilité et accepte avec joie d’élever cet enfant jusqu’à ce qu’elle meurt subitement d’un accident cérébral. Moïse a alors 15 ans. Livré à lui-même, il rejoint le bidonville surnommé Gaza, où vivent plus de trois mille mineurs isolés. Il y rencontre celui qui s’est proclamé le roi de Gaza, Bruce, qui, après l’avoir pris sous son aile, va le contraindre à un combat à mort. Stéphane, humanitaire, et Olivier, policier, vont nous accompagner tout au long du récit et tenter de gérer une situation insoutenable. ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————– Presse : ——– « Tropique de la violence, formidablement mis en scène par Alexandre Zeff » – Le Point ————————————————————————————– « Une plongée à couteaux tirés dans la mécanique de la violence sociale, portée haut et fort par les acteur·trices et la batteuse Yuko Oshima » – Les Inrocks ————————————————————————————————————————————————————- « Avec une troupe de comédiens tous excellents ! » – L’Humanité ————————————————————— « Alexandre Zeff imagine une polyphonie au croisement du thriller cinématographique et de la tragédie documentaire, où les acteurs font corps avec une matière audiovisuelle plastique, mouvante. C’est le portrait tendre et cruel d’une île qui concentre à elle seule tous les maux de notre société… » – France Culture ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— « La pièce d’Alexandre Zeff sublime cette violence insupportable mais pourtant ignorée qui malmène une jeunesse perdue au cœur de Kaweni, ce Gaza français sur l’île de Mayotte » – Toute la Culture —————————————————————————————————————————————————————————————————- « Un spectacle “performance” qui convoque théâtre, danse, musique live, vidéo et dimension plastique. Le tout dans une scénographie éminemment poétique et totalement immersive » – aVoir aLire ———————————————————————————————————————————————————————————————–

