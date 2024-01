Tropical SoundSystem – Urban Tropical Vibes Party ! L’Alimentation Générale Paris, vendredi 19 janvier 2024.

Le vendredi 19 janvier 2024

de 23h00 à 05h00

.Public adultes. payant

PAF: 10€ avec conso

Tropical Party Brazil, Latino, Afro, Caribbean de 23h à l’aube à l’Alimentation Générale ce vendredi 19 janvier !!

Soirée Tropical Sound-System vers les sonorités urbaines et calientes des Caraïbes, le Brésil, l’Amérique Latine et l’Afrique pour transpirer jusqu’à l’aube avec #dancehall, #reggaeton, #afrobeats, shatta, brazil et #caribbean vibes !

L’Alimentation Générale 64 rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

Métro -> 3 : Parmentier (Paris) (133m)

Bus -> 204696 : Parmentier (Paris) (133m)

Vélib -> Parmentier – Fontaine au Roi (169.36m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.facebook.com/events/704196191816582

Toni Polo