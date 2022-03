Tropical Party Louargat, 26 mars 2022, Louargat.

Tropical Party Louargat

2022-03-26 – 2022-03-26

Louargat Côtes d’Armor Louargat

Soirée Caliente au rythme enivrant de la Bachata, de la Kizomba, de la Salsa et du Zouk. Une ambiance Topicale sous le signe de l’humour, du partage et de la bonne humeur. 3 initiations,un dîner et une soirée dansante. Au programme : Initiations: 18h00 Kizomba // 18h50 Salsa // 19h40 Bachata. 20h40 Dîner suivi de la soirée. Sur réservation.

btk.danse@gmail.com +33 6 31 28 91 99 https://www.facebook.com/events/740090470293954?ref=newsfeed

Soirée Caliente au rythme enivrant de la Bachata, de la Kizomba, de la Salsa et du Zouk. Une ambiance Topicale sous le signe de l’humour, du partage et de la bonne humeur. 3 initiations,un dîner et une soirée dansante. Au programme : Initiations: 18h00 Kizomba // 18h50 Salsa // 19h40 Bachata. 20h40 Dîner suivi de la soirée. Sur réservation.

Louargat

dernière mise à jour : 2022-03-12 par