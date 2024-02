Tropical Paradise – Clubbing Latino, Afro, Brazil, Caribbean, Hip Hop & Black Music ! Punk Paradise Paris, vendredi 23 février 2024.

Le vendredi 23 février 2024

de 22h00 à 05h00

.Public adultes. gratuit

PAF : 8€ (+frais) en prevente

10€ sur place

Clubbing Caliente à Paris 11 avec the best of Tropical Vibes (afro/latino/caribbean/brazil) & Black Music (hiphop/disco/funk) de 22h à l’aube pour se plonger in da Tropical Paradise ce 23 février !!

SYTLES

AFRO I CARIBBEAN I LATINO I BLACK MUSIC

DISCO/FUNK I BRAZIL I AFROBEATS I SHATTA

REGGAETON I HIP HOP I DANCEHALL I BAILE FUNK

LINE UP

DR TRAORE

DJ MIXCITY by GROOVALIZACION DJs

Punk Paradise 44 Rue de la Folie Méricourt 75011

Contact : https://www.facebook.com/events/616414737297506 https://shotgun.live/events/tropical-paradise-23-2-clubbing-caliente-a-paris-11

Toni Polo