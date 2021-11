Tropical Jazz Trio Théâtre de l’Agora, 14 janvier 2022, Évry.

Tropical Jazz Trio

Théâtre de l’Agora, le vendredi 14 janvier 2022 à 20:00

Patrice Caratini, Alain Jean-Marie et Roger Raspail Laccaravane au Sud du Nord Le jazz venu des Caraïbes et d’Amérique latine a produit la réunion de trois vieux briscards, figures légendaires de la scène française. Patrice Caratini, Alain Jean-Marie et Roger Raspail ont à de nombreuses reprises croisé leurs routes. Mais c’est autour de compositions venues entre autres de Martinique, de Guadeloupe et de Cuba qu’ils ont enregistré ce Tropical Jazz Trio, premier album commun où résonne l’écho de leurs compagnonnages successifs. Rythmes balancés, percussions épicées et mélodies suaves et savoureuses mêleront standards internationaux et compositions personnelles dans une performance à découvrir en live.

Plein tarif : 12€ / Tarif réduit : 6€

Théâtre de l’Agora Place de l’Agora Évry-Courcouronnes Évry Essonne



