Tropical Horses + Los Ultimos Tacos Anglet, 17 février 2022, Anglet.

Tropical Horses + Los Ultimos Tacos Ecuries de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Anglet

2022-02-17 – 2022-02-17 Ecuries de Baroja 19 rue des Quatre Cantons

Anglet Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 Inspiré des musiques touaregs et pop turque 70’s pour les guitares, caribéennes et latines pour les rythmiques et nourri d’influences surf music et garage rock, « Fever » évoque des récits amoureux étranges, des contes sombres et crépusculaires ainsi que des récits mélancoliques en clair-obscur dans un climat frénétique et profondément épique.

+33 5 59 58 35 60

Ville d’Anglet

Ecuries de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Anglet

dernière mise à jour : 2022-02-11 par