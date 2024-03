Tropical Fuck Storm + Model/Actriz Le Makeda Marseille 5e Arrondissement, vendredi 31 mai 2024.

Tropical Fuck Storm + Model/Actriz vous donnent rendez-vous au Makeda vendredi 31 mai.

Formés en 2018 par plusieurs ex-membres de The Drones, les Australiens de Tropical Fuck Storm fusionnent à très haute température art-rock, post-punk et noise-rock. Avec cinq albums à son actif, le groupe révèle cependant son essence en live ! Préparez-vous à une décharge d’énergie chaotique dont vous sortirez chancelant.e.s, sonné.e.s, mais ravi.e.s.



Model/Actriz c’est un rythme tendu et répétitif, un son mécanique, une voix tantôt douce tantôt sulfureuse, le tout influencé par une forme d’EDM complètement inédite. Le quatuor rock/noise basé à Brooklyn a sorti son premier album « Dogsbody » en 2023. Ils puisent leur inspiration dans le monde qui les entoure, l’art et leurs propres expériences. Sur scène Model/Actriz ne vous propose pas juste un show, mais une expérience collective unique, intime, hors du temps.





La Responsabilité des Rêves (gestionnaire de l’Espace Julien) et les tourneurs Limitrophe Production et Vedettes unissent leurs forces pour donner vie à The Echo, nouveau festival célébrant les musiques curieuses et inventives. A la croisée du rock, de l’électro, de l’expérimental, du post-punk, du classique, le festival se propagera sur Marseille du 31 mai au 2 juin. 20 20 EUR.

