Tropical Fuck Storm La Vapeur Dijon, samedi 1 juin 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T20:30:00+02:00 – 2024-06-01T23:59:00+02:00

Fin : 2024-06-01T20:30:00+02:00 – 2024-06-01T23:59:00+02:00

Tropical Fuck Stom (AU)

Tropical Fuck Storm est une formation rock australienne composée de membres issus des groupes The Drones, High Tension et Mod Con. Depuis 2018 et la sortie de “A Laughing Death In Meatspace”, ils poursuivent leurs expérimentations sonores, fusionnant art-rock, post-punk ou noise, ne s’interdisant aucun écart, reprenant aussi bien Talking Heads, The Stooges que The Bee Gees.

“Un concert de Tropical Fuck Storm, c’est comme mettre son cerveau dans un mixeur pendant une heure d’affilée” annonce Beat Magazine. Vous voilà prévenus !

La Vapeur 42 avenue de Stalingrad Dijon 21000 Clos de Pouilly Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté

