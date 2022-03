Trophées SilverEco 2022 ONMEDIO, 15 juin 2022, Sucy-en-Brie.

Trophées SilverEco 2022

ONMEDIO, le mercredi 15 juin à 18:00

Trophées SilverEco 2022 : les candidatures sont ouvertes ! Meilleures initiatives, bonnes pratiques, produits et services du bien-vieillir Devenez acteur du plus grand événement dédié au bien-vieillir ! **Les Trophées SilverEco, pour qui ?** * Les Trophées SilverEco sont devenus au fil des ans un des prix de référence pour TOUS les acteurs de la Silver économie. * C’est surtout un formidable moyen de mettre en exergue le travail de tous les acteurs, leurs métiers, le travail de leurs équipes et leurs produits ou services. * Le cinéma a ses Césars, la musique a ses Victoires, la SilverEco a ses Trophées. **Pourquoi concourir ?** * Vos projets et innovations présentés à un jury d’experts reconnus et récompensés par un Trophée SilverEco, gage de crédibilité et reconnaissance de l’écosystème. * Votre image et notoriété renforcées par la présentation de votre projet devant des professionnels et experts de la Silver économie. * Une forte visibilité durant l’évènement et des retombées médiatiques. * Votre projet largement relayé sur le site de l’évènement, sur le Portail national de la Silver économie et sur les réseaux sociaux. * Pour tous les lauréats : un large dispositif de communication incluant un pack de 5000 € comprenant un référencement et accompagnement via le portail national de la Silver Economie SilverEco.org, et sur l’annuaire national de la Silver Economie, actualités dédiées sur SilverEco.org, sur les réseaux sociaux, sur le Guide du Bien-Vieillir * « Ma Vie en Silver », la présentation des projets lauréats dans le communiqué de presse et le dossier de presse de l’évènement. * Sans oublier votre engagement à co-construire la SilverEco de demain mis en valeur ! **Vous avez jusqu’au 15 juin 2022 18h pour candidater**

ONMEDIO

ONMEDIO 3, rue Charlotte et Roger Bouchard 94370 SUCY-EN-BRIE Sucy-en-Brie Le Grand Val Val-de-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-15T18:00:00 2022-06-15T18:01:00