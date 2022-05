Trophées Défis d’Or 2022 Seniors-Autonomie, 15 juin 2022, Charencey.

Trophées Défis d’Or 2022

Seniors-Autonomie, le mercredi 15 juin à 00:00

**Présentation des Défis d’Or** C’est un concours gratuit, ouvert à tous (starts up, associations, grandes écoles, …) dont l’objectif est de mettre en avant des innovations à destination des séniors. **Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 juin 2022.** La remise des trophées se dérouleront les 21 et 22 novembre, durant le Défi Autonomie, évènement annuel national organisé au Centre de Congrès de Saint-Etienne et réunissant environ 1200 personnes : seniors, professionnels de santé et professionnels de la protection sociale. **Pourquoi participer à cette édition 2022 ?** Chaque candidat disposera d’un stand offert sur le Salon exposant du Défi Autonomie (90 exposants environ). Les Prix seront remis aux lauréats sur la scène de l’amphithéâtre, devant le public du colloque du Défi Autonomie (représentants des grands groupes de protection sociale, mutuelles, organismes de prévoyance, professionnels de santé, grand public) À l’issue des présélections, une vidéo sera offerte à tous les candidats retenus, dans le cadre du concours. **Quels gains pour les lauréats ?** Les gagnants bénéficieront de prestations offertes et libres d’utilisation : un podcast original “innovation seniors”, un podcast réalisé par un journaliste de la radio RLF (groupe Activ Radio) et une interview filmée sur la Web TV organisée pendant le salon. **Le concours** L’édition 2022 comprend 4 grandes catégories pour 8 prix (4 Défis d’Or et 4 Défis d’Argent) auxquelles s’ajouteront les 2 prix « Coup de cœur du public » (Or et Argent). Les 4 catégories : * Faciliter la vie au quotidien * Habitat de demain * Lien social & Intergénérationnel * Santé, Bien-être Vous avez un projet, un produit, un service innovant favorisant le bien-vieillir ? Mettez-le en avant en candidatant gratuitement aux Trophées « Les Défis d’Or » 2022

Seniors-Autonomie

Seniors-Autonomie 42003 Saint-Etienne Charencey Moussonvilliers Orne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-15T00:00:00 2022-06-15T00:01:00