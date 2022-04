Trophées de la e-santé 2022 Castres-Mazamet Technopole, 2 mai 2022, Castres.

Trophées de la e-santé 2022

Castres-Mazamet Technopole, le lundi 2 mai à 12:00

Réunissant des experts des différents domaines de la e-santé, professionnels de santé, patients, industriels, académiques, financeurs…, le jury des Trophées de la e-santé procède selon un principe rigoureux : une véritable réunion de concertation pluridisciplinaire. Son objectif : identifier les 12 finalistes qui pourront participer à la grande finale du 28 juin puis décerner (ou non) les Trophées de la e-santé dans les 7 catégories existantes et attribuer les 4 prix spéciaux. 7 catégories : * Big Data & IA * Professionnels de santé & soignants * Patients * Structures – établissements de santé et médico-sociaux * Handicap * Autonomie et bien-être * Covid 19 4 prix spéciaux : * Grand Prix du Jury * Trophée du Business Model * Trophée coup de cœur du Jury * Trophée des internautes **Calendrier** * 9 mars 2022 : ouverture des candidatures * **2 mai 2022, à midi : date limite de dépôt des candidatures** * 2 juin 2022 : annonce des finalistes 2022 * 23 juin 2022 : envoi du dossier de présentation finalisé * 28 juin 2022 : présentation orale des finalistes devant le Jury * 28 juin 2022 : remise des Trophées de la e-santé dans le cadre du summer camp de l’Université de la e-santé Les Trophées de la e-santé, des trophées ouverts à tous ! À l’image du summer camp de l’Université de la e-santé, les Trophées de la e-santé sont ouverts à tous et reflètent la nécessaire transversalité du monde de la santé et de la e-santé. Qu’ils s’agissent de startups, de projets portés par des établissements, des acteurs académiques ou institutionnels, qu’ils viennent de France, d’Europe, d’Asie, d’Afrique, d’Amérique…, l’ambition est clairement d’identifier les projets qui seront partie intégrante de la santé de demain Cette ambition se traduit à travers les **critères d’évaluation des projets** : * La pertinence du besoin et la connaissance du marché * Le benchmark concurrentiel et les éléments de différenciation de l’innovation • La proposition de valeur du projet * Son modèle économique * La cohérence de la stratégie de développement * La capacité entrepreneuriale / de portage de l’équipe projet

Université de la e-santé

