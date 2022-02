Trophée Vifamazones Vif Vif Catégories d’évènement: Isère

Vif

Trophée Vifamazones Vif, 5 mars 2022, Vif. Trophée Vifamazones Mairie de Vif Jeu de piste sur toute la commune Vif

2022-03-05 10:00:00 10:00:00 – 2022-03-05 17:00:00 17:00:00 Mairie de Vif Jeu de piste sur toute la commune

Vif Isère Vif EUR 5 5 Le Trophée VifAmazones est un jeu de piste 100% féminin par équipe de 3. service.association@ville-vif.fr +33 4 76 73 50 50 https://ville-vif.fr/bouger/culture-evenementiel/vifamazones/?fbclid=IwAR3dhiuecvNFHFM92tybFrpn1wSjYp5vN7amT5TK7gfO6fcLgFAx5jZvrsY Mairie de Vif Jeu de piste sur toute la commune Vif

dernière mise à jour : 2022-02-25 par Office de Tourisme Grenoble Alpes Métropole

Détails Catégories d’évènement: Isère, Vif Autres Lieu Vif Adresse Mairie de Vif Jeu de piste sur toute la commune Ville Vif lieuville Mairie de Vif Jeu de piste sur toute la commune Vif Departement Isère

Vif Vif Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vif/

Trophée Vifamazones Vif 2022-03-05 was last modified: by Trophée Vifamazones Vif Vif 5 mars 2022 Isère Vif

Vif Isère