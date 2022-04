Trophée Vérandas du Trégor Lannion, 16 avril 2022, Lannion.

Trophée Vérandas du Trégor Lannion

2022-04-16 – 2022-04-24

Lannion Côtes d’Armor

Depuis sa création il y a 10 ans, le tournoi CNGT de Pâques du Lannion Tennis est un événement incontournable du paysage tennistique breton et français. Le Trophée Vérandas du Trégor revient après deux annulations pour cause de pandémie.

Le tournoi est cette année un tournoi CNGT ( (Circuit Nationaux des Grands Tournois) hommes** et femmes** doté de 10600 euros de prix, avec une répartition identique des récompenses entre hommes et femmes. La garantie d’un tennis de haut niveau sur les courts de tennis de la rue de l’Aérodrome !

