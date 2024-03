TROPHÉE TAURIN 2024 VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE Baillargues, dimanche 9 juin 2024.

TROPHÉE TAURIN 2024 VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE Baillargues Hérault

En partenariat avec la Fédération Française de la Course Camarguaise et les clubs taurins de la petite Camargue qui le souhaitent, la 10ème édition du Trophée Taurin Montpellier Méditerranée Métropole aura lieu entre le 17 mars et le 15 septembre 2024, à raison de 10 courses s’intégrant toutes dans les calendriers des Trophées des As et Avenir.

Montpellier Méditerranée Métropole attribuera, à l’issue de chaque course, un prix au meilleur animateur de course ainsi qu’au meilleur taureau sous la forme d’un prize money, suivant la performance du raseteur.

Pour l’édition 2024, un prize money sera également mis en place pour les clubs taurins, qui seront jugés à l’issue de leur course sur le critère de qualité de la capelado et du plateau présentés au public.

A l’issue du Trophée 3M, un classement général par points sera établi. Il définira les trois meilleurs raseteurs et les trois meilleurs manadiers qui se verront récompensés à la remise des prix.

Au programme:

Capelado 16h

Course 16h30 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-09

fin : 2024-06-09

Baillargues 34670 Hérault Occitanie

L’événement TROPHÉE TAURIN 2024 VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE Baillargues a été mis à jour le 2024-03-18 par OT MONTPELLIER