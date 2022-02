TROPHÉE QSP I Plage de La Baule, 12 mars 2022, La baule.

TROPHÉE QSP I

du samedi 12 mars au dimanche 13 mars à Plage de La Baule

Dans le cadre de son activité nautique, le Yacht Club de La Baue propose un programme de « Trophées » d’entraînement des Quillards de sport sur près de 15 week-ends, du printemps à l’automne. Le Trophée XXL et l’Open de La Baule couronnent la saison et récompense les plus méritants. Ouverture à tous les QSP de type Dragon, Requin, Soling et Tofinou. Ces sessions d’entraînement sont organisées sur des parcours construits en baie. L’activité Quillards de sport est animée au Yacht Club de La Baule par ses 4 propres flottes : 1. – Dragon, 2. – Requin, 3. – Soling, 4. – Tofinou. La logistique de l’organisation nautique est assurée par la Commission nautique du Yacht Club de La Baule qui bénéficie de tous les équipements nautiques et terrestres appropriés. Sportivité et convivialité sont au rendez-vous chaque week-end.

Plage de La Baule Lieu de RDV exact communiqué lors de l’inscription 44500 La baule La baule Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T09:00:00 2022-03-12T19:00:00;2022-03-13T09:00:00 2022-03-13T19:00:00