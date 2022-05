Trophée Pau-Arnos

2022-09-10 – 2022-09-10 EUR 120 Ce trophée accueillera lors de ce week-end le Championnat de Ligue Nouvelle Aquitaine dans les catégories 600, 1000 et une endurance Twin de 3H. Ce championnat a pour objectif de permettre à des pilotes amateurs d’accéder à leur

première expérience de la compétition moto dans une ambiance conviviale.

Ce meeting accueillera également plusieurs coupes annexes : Dream Cup, Sportwin, et France Side Car Compétition.

18h30 Challenge karting. Vérifications administratives

18h45 Briefing obligatoire

19h00 30 minutes d’essais chronométrés

19h45 1h d’endurance

