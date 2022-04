Trophée Norisko Paimpol Paimpol Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Paimpol

Trophée Norisko Paimpol, 16 juillet 2022, Paimpol. Trophée Norisko Quai Neuf Port de Paimpol Paimpol

2022-07-16 09:00:00 – 2022-07-17 19:00:00 Quai Neuf Port de Paimpol

Paimpol Côtes d’Armor Les voiles vont s’affronter dans un parcours “banane” dans la baie de Paimpol avec une arrivée a Lézardrieux. https://cercle-nautique-paimpol.bzh/ Les voiles vont s’affronter dans un parcours “banane” dans la baie de Paimpol avec une arrivée a Lézardrieux. Quai Neuf Port de Paimpol Paimpol

dernière mise à jour : 2022-02-02 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Paimpol Autres Lieu Paimpol Adresse Quai Neuf Port de Paimpol Ville Paimpol lieuville Quai Neuf Port de Paimpol Paimpol Departement Côtes d'Armor

Paimpol Paimpol Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paimpol/

Trophée Norisko Paimpol 2022-07-16 was last modified: by Trophée Norisko Paimpol Paimpol 16 juillet 2022 Côtes-d’Armor paimpol

Paimpol Côtes d'Armor